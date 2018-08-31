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Власти Петербурга выделят на кредитование малого бизнеса 1 млрд рублей
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Власти Петербурга выделят на кредитование малого бизнеса 1 млрд рублей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят из бюджета 2019 года на кредитование малого бизнеса 1 млрд рублей. Об этом в пятницу в рамках бюджетных слушаний в законодательном собрании сообщила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лидия Громова.
"На 2019 год для фонда содействия кредитования 1 млрд руб., из них 800 млн руб. — на гарантии по поручительствам и 200 млн — на увеличение активов самого фонда. Это позволит дополнительно предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства не менее 100 поручительств и привлечь кредитные средства коммерческих займов без залога на сумму 900 млн рублей", — сказала Громова.
По данным комитета, в 2017 году фонду содействия кредитования выделили 250 млн рублей, а в 2018 году финансирование заложено не было. Такое серьезное финансирование фонда в 2019 году связано с выполнением указа президента. Городской фонд содействия кредитования выдает займы до 3 млн рублей на два года под 5 или 10% в зависимости от сферы деятельности и пользуется популярностью среди предпринимателей.
Кроме того, по программам поддержки малого бизнеса, включающим социальное предпринимательство, выставочную деятельность и международную сертификацию, предусмотрено выделение 185,5 млн рублей. В 2019 году продолжится действие моратория на введение торгового сбора, до 2020 года будут действовать «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах.
В Петербурге насчитывается около 400 тыс. малых и средних предприятий, доля занятых в предпринимательстве составляет порядка 30% трудоспособного населения.
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