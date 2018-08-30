Украинским промпредприятиям резко подняли цены на газ

НАК «Нафтогаз Украины» анонсировал повышение цен на природный газ для промышленных предприятий с 1 сентября.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз в сентябре предлагает газ по цене 10,208 тыс. — 11,115 тыс. гривен за тыс. куб. м. (без НДС)», — сообщается на сайте украинской компании.

С учетом НДС цена составит 13,338 тыс. гривен за тыс. куб. м. По сравнению с августом стоимость газа вырастет на 20,6%.

В Нафтогазе отметили, что цены «были скорректированы через значительное изменение составляющих цены природного газа». В компании оправдали повышение цен ростом котировок на европейских хабах и снижением средневзвешенного курса гривны к доллару и евро.