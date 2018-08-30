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Украинским промпредприятиям резко подняли цены на газ
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Украинским промпредприятиям резко подняли цены на газ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НАК «Нафтогаз Украины» анонсировал повышение цен на природный газ для промышленных предприятий с 1 сентября.
«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз в сентябре предлагает газ по цене 10,208 тыс. — 11,115 тыс. гривен за тыс. куб. м. (без НДС)», — сообщается на сайте украинской компании.
С учетом НДС цена составит 13,338 тыс. гривен за тыс. куб. м. По сравнению с августом стоимость газа вырастет на 20,6%.
В Нафтогазе отметили, что цены «были скорректированы через значительное изменение составляющих цены природного газа». В компании оправдали повышение цен ростом котировок на европейских хабах и снижением средневзвешенного курса гривны к доллару и евро.
Напомним, в мае НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей страны. В апреле российский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.
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