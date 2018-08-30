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RAEX: Альфа-Банк «с низкого старта» увеличил объем выдачи ипотеки в первом полугодии на 16 895%
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RAEX: Альфа-Банк «с низкого старта» увеличил объем выдачи ипотеки в первом полугодии на 16 895% 

Банки.ру 1 час назад
Все банки из топ-20 в первом полугодии 2018 года продемонстрировали увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку. Об сообщает в своем тематическом исследовании рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»), уточняя, что абсолютным чемпионом по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы прошлого года стал Альфа-Банк (плюс 16 895%), который в конце 2017-го объявил о планах по наращиванию ипотечного портфеля.
В тройку лидеров по темпам прироста также вошли банк «ФК Открытие» (плюс 236%) и Газпромбанк (плюс 204%).
Новость
В первой половине текущего года российский рынок ипотеки достиг максимальных показателей за свою историю: согласно предварительным итогам исследования, банками было выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении. Несмотря на замедление темпов снижения процентных ставок в первом полугодии 2018-го (с начала года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам снизилась на 0,3 п. п. против 0,5 п. п. годом ранее), средняя доля рефинансирования в выдачах выросла с 5% до 13%. Общий размер ипотечной задолженности за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018-го вырос на 23%, прервав четырехлетний период замедления темпов прироста портфеля. Увеличение кредитования на покупку вторичного жилья почти в два раза превзошло прирост выдач на приобретение «первички» — 73% против 43%.
Согласно прогнозу RAEX, объем выдачи ипотеки по итогам 2018 года вырастет более чем на 35% и составит 2,7—2,8 трлн рублей.
В исследовании приняли участие 47 банков, на которые, по оценкам агентства, приходится более 97% ипотечного рынка.
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