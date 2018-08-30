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Ставки по ипотеке снизятся
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Ставки по ипотеке снизятся 

Инвест-Форсайт 28 минут назад
Фото: Инвест-Форсайт
Екатерина Штукина / РИА Новости
К концу 2018 года средние ставки по ипотечным кредитам в России упадут на половину процентного пункта — с 9,6-9,65% до 9,1%.
Такой прогноз сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. К 2024 году, по предположению министра, ставка по ипотеке достигнет 8%, а общая сумма выданных ипотечных кредитов — 16 трлн руб. Таким образом, ипотечные кредиты составят 11% ВВП России.
Высказывание главы Минстроя, возможно, стало ответом на призыв председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, с которым премьер-министр выступил 6 августа: сделать ипотеку более доступной. Пока экономическая реальность, впрочем, не подтверждает прогноз министра: на прошлой неделе «Райффайзенбанк» поднял ипотечные ставки на один процентный пункт. В то же время, по статистике Центробанка, в Москве средняя ставка по ипотечным кредитам на 1 июня 2018 года достигла 9,27% против 10,98% годом до того.
Ранее опрошенные «Инвест-Форсайтом» эксперты сделали прогноз: к концу 2018 года ставка по ипотеке поднимется, что объясняется, в частности, ростом напряженности в российско-американских отношениях.
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