Аналитики прогнозируют подорожание доллара до 76,6 рубля к концу года

Об этом сообщает РБК.

"Начиная с первого квартала 2019 года мы, вероятно, станем свидетелями замедления во многих сегментах экономики, особенно в динамике розничной торговли и инвестиций, по мере того как начнёт проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов", — считают аналитики БКС.

По мнению экспертов, из-за введённых США санкций против российских госбанков рубль может подешеветь на 12%. Это, в свою очередь, приведёт к росту ставок по кредитам, снижению уровня жизни населения и общему ухудшению экономической ситуации.

Поддержат экономику в такой ситуации, по мнению специалистов, продажи нефти, поскольку потребители будут скупать её до резкого скачка цен.

На прошлой неделе курс доллара США на бирже достиг максимального уровня с апреля 2016 года. Одна условная единица стоила 68,84 рубля.