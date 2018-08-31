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Аналитики прогнозируют подорожание доллара до 76,6 рубля к концу года
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Аналитики прогнозируют подорожание доллара до 76,6 рубля к концу года 

Клопс.Ru + ещё 2 27 минут назад
Об этом сообщает РБК.
"Начиная с первого квартала 2019 года мы, вероятно, станем свидетелями замедления во многих сегментах экономики, особенно в динамике розничной торговли и инвестиций, по мере того как начнёт проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов", — считают аналитики БКС.
По мнению экспертов, из-за введённых США санкций против российских госбанков рубль может подешеветь на 12%. Это, в свою очередь, приведёт к росту ставок по кредитам, снижению уровня жизни населения и общему ухудшению экономической ситуации.
Поддержат экономику в такой ситуации, по мнению специалистов, продажи нефти, поскольку потребители будут скупать её до резкого скачка цен.
На прошлой неделе курс доллара США на бирже достиг максимального уровня с апреля 2016 года. Одна условная единица стоила 68,84 рубля.
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