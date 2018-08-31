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Владивосток вошел в топ-3 самой дорогой аренды квартир
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Владивосток вошел в топ-3 самой дорогой аренды квартир 

АиФ-Владивосток + ещё 1 29 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Эксперты ЦИАН провели исследование рынка арендного жилья в крупнейших городах России по состоянию на август 2018 года. По итогам исследований были составлены рейтинги десяти крупнейших городов России по стоимости аренды за жильё.
Максимальные показатели за однокомнатную квартиру во Владивостоке выросли на 2,5% и составили от 18тыс до 25тыс рублей.
Стоимость двухкомнатных квартир снизилась на 5,8%, и теперь варьируется от 25тыс до 30тыс рублей.
Также упала цена аренды трёхкомнатных квартир на 5,3%. Теперь трёхкомнатную квартиру с хорошим ремонтом можно арендовать за 35тыс-41тыс.
Напомним, Владивосток оказался на 3 месте по стоимости жилья, обогнав такие города, как Казань, Сочи и Севастополь. Почётные места достались Москве и Санкт-Петербургу.
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