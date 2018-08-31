Стала известна цена букета цветов в Подмосковье к 1 сентября

Средняя стоимость букета цветов к Дню знания в Подмосковье составляет около 900 рублей, самые популярные цветы к 1 сентября — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и каллы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова, на территории Московской области расположено порядка 600 специализированных цветочных нестационарных торговых объектов, а также не менее 200 стационарных цветочных магазинов. Кроме того, букеты учителю можно будет приобрести на подмосковных рынках.

«Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей. Самые дешевые цветы — на рынках, где пенсионеры реализуют цветы, выращенные на своих приусадебных участках, там можно приобрести букет по цене от 350 рублей, в магазине же минимальная цена за букет — 800 рублей», — отметил Посаженников.

Он добавил, что самые популярные цветы к 1 сентября — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и каллы. Один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает в среднем 50 букетов. В большинстве случаев покупатели предпочитают смешанные букеты.

Первого сентября в Московской области начнут работать 1512 общеобразовательных учреждений. В этом году в школы пойдут более 550 тысяч школьников, из них 95 тысяч первоклассников.