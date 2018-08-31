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В долг уже не дают: дефицит украинского госбюджета вырос на 40 млрд грн
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В долг уже не дают: дефицит украинского госбюджета вырос на 40 млрд грн 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Как следует из предоставленных ведомством данных, приватизация за январь-июль текущего года фактически провалилась, принеся всего 49,9 млн грн при ожидаемых 4,6 млрд Кроме того, украинским властям с большой неохотой дают деньги в долг: заимствования за семь месяцев 2018 года составили по общему фонду 94 млрд грн при запланированных 150 млрд грн — нехватка кредитных денег составила порядка 56 млрд грн.
Согласно данным ГКСУ, налог на прибыль предприятий принес 54 млрд грн при плановых показателях в 43,2 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита — 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
По итогам первого полугодия 2018 года доходы составили 449,01 млрд грн, расходы — 458,97 млрд грн.
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