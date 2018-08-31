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Порядка 3,6 млн рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября
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Порядка 3,6 млн рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области подсчитали, сколько букетов подарят учителям на 1 сентября.
​«На территории Московской области — порядка 600 специализированных цветочных нестационарных торговых объектов, а также не менее 200 стационарных цветочных магазинов, кроме того, букеты учителю можно будет приобрести на подмосковных рынках, — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. — Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей. Самые дешевые цветы — на рынках, где пенсионеры реализуют цветы, выращенные на своих приусадебных участках, там можно приобрести букет по цене от 350 рублей, в магазине же минимальная цена за букет — 800 рублей. При этом один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает в среднем 50 букетов».
Министр также добавил, что самые популярные цветы — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. Однако в большинстве случаев покупатели предпочитают дарить учителям смешанные букеты.
В Москве назвали цену самого дешевого букета ко Дню знаний. Ассоциации российских флористов заявила, что он будет стоить от 500 рублей и выше.
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