Порядка 3,6 млн рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября

В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области подсчитали, сколько букетов подарят учителям на 1 сентября.

​«На территории Московской области — порядка 600 специализированных цветочных нестационарных торговых объектов, а также не менее 200 стационарных цветочных магазинов, кроме того, букеты учителю можно будет приобрести на подмосковных рынках, — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников . — Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей. Самые дешевые цветы — на рынках, где пенсионеры реализуют цветы, выращенные на своих приусадебных участках, там можно приобрести букет по цене от 350 рублей, в магазине же минимальная цена за букет — 800 рублей. При этом один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает в среднем 50 букетов».

Министр также добавил, что самые популярные цветы — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. Однако в большинстве случаев покупатели предпочитают дарить учителям смешанные букеты.

В Москве назвали цену самого дешевого букета ко Дню знаний. Ассоциации российских флористов заявила, что он будет стоить от 500 рублей и выше.