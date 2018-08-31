Порядка 5,5 млн рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября

В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области подсчитали, сколько букетов подарят учителям на 1 сентября.

​«На территории Московской области — порядка 380 специализированных цветочных нестационарных торговых объектов, а также не менее 1 000 стационарных цветочных магазинов, кроме того, букеты учителю можно будет приобрести на подмосковных рынках и ярмарках, — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников . — Средняя цена «школьного» букета — 650 рублей. Самые дешевые цветы — на рынках и ярмарках, где предприниматели реализуют готовые букеты, собранные вручную из различных партий цветов. Также на ярмарках региона можно встретить пенсионеров, которые продают цветы, выращенные на своих приусадебных участках. Это будут гладиолусы, астры и георгины, средняя стоимость которых не будет превышать 350 — 400 рублей за букет.

В магазине средняя цена за букет — порядка 850 руб. При этом один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает от 50 букетов.

Министр также добавил, что самые популярные цветы — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. Однако в большинстве случаев покупатели предпочитают дарить учителям смешанные букеты.

В Москве назвали цену самого дешевого букета ко Дню знаний. Ассоциации российских флористов заявила, что он будет стоить от 500 рублей и выше.