Манеж «Спартак» признали социально значимым объектом. Теперь мэрия Перми планирует его выкупить

Манеж планирует выкупить администрация города

Суд признал легкоатлетический манеж «Спартак» на Рабочей, 9 в Перми социально значимым объектом. Теперь администрация Перми сможет выкупить здание и сохранить его спортивное предназначение.

Ранее собственник «Спартака» заявлял, что хочет продать участок, где он построен, застройщикам, чтобы впоследствии на нем появились жилые дома.

— Мы стараемся сохранить спорткомплекс для жителей города. Для этого установили там специализированную зону ЦС-3, где могут находиться только спортивные и развлекательные объекты, а строительство жилой недвижимости запрещено, — рассказали в администрации Перми. — После этого объект выставили на аукцион, но, учитывая его социальную значимость, его можно было продавать только по конкурсу. Мы обратились в УФАС с заявлением об этом и продажу остановили.

Теперь социальную значимость «Спартака» подтвердил суд. В администрации заявили, что теперь его могут выставить на продажу только по конкурсу.

— Мы планируем принять участие в этой процедуре и выкупить объект в муниципальную собственность, — сообщили в мэрии.

Сейчас в «Спартаке» занимаются около 500 ребят из ДЮСШОР Олимпийские ракетки, ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор» и ДЮСШ «Искра».