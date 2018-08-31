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Манеж «Спартак» признали социально значимым объектом. Теперь мэрия Перми планирует его выкупить
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Манеж «Спартак» признали социально значимым объектом. Теперь мэрия Перми планирует его выкупить 

59.ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: 59.ru
Манеж планирует выкупить администрация города
Суд признал легкоатлетический манеж «Спартак» на Рабочей, 9 в Перми социально значимым объектом. Теперь администрация Перми сможет выкупить здание и сохранить его спортивное предназначение.
Ранее собственник «Спартака» заявлял, что хочет продать участок, где он построен, застройщикам, чтобы впоследствии на нем появились жилые дома.
— Мы стараемся сохранить спорткомплекс для жителей города. Для этого установили там специализированную зону ЦС-3, где могут находиться только спортивные и развлекательные объекты, а строительство жилой недвижимости запрещено, — рассказали в администрации Перми. — После этого объект выставили на аукцион, но, учитывая его социальную значимость, его можно было продавать только по конкурсу. Мы обратились в УФАС с заявлением об этом и продажу остановили.
Теперь социальную значимость «Спартака» подтвердил суд. В администрации заявили, что теперь его могут выставить на продажу только по конкурсу.
— Мы планируем принять участие в этой процедуре и выкупить объект в муниципальную собственность, — сообщили в мэрии.
Сейчас в «Спартаке» занимаются около 500 ребят из ДЮСШОР Олимпийские ракетки, ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор» и ДЮСШ «Искра».
Манеж «Спартак» принадлежал бывшему акционеру «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. После его банкротства здание и земельный участок перешел в собственность конкурсного управляющего ООО «Магнит-Инвест». «Агентство по страхованию вкладов» выставило здание с земельным участком на аукцион, чтобы впоследствии на нем появились жилые дома. Однако администрация города обратилась в УФАС и потребовала приостановить продажу объекта. По мнению мэрии, манеж является социально значимым объектом.
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