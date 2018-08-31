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Доллар опустился ниже 68 рублей
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Доллар опустился ниже 68 рублей 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 68 рублей, курс евро составляет 79,44 рубля.
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