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Доллар опустился ниже 68 рублей
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Доллар опустился ниже 68 рублей
Прайм
14 минут назад
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 68 рублей, курс евро составляет 79,44 рубля.
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