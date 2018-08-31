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ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России
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ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России 

РЖД-Партнер 19 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Компания стала лидером по объемам инвестиций в лизинг и активы в операционной аренде с показателем 286,3 млрд рублей, по объему портфеля в сегменте подвижного состава (105,1 млрд рублей), а также авиатехники (127,8 млрд рублей).
По объему портфеля в сегменте легкового и коммерческого транспорта, самоходной техники и оборудования ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 крупнейших компаний.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «За годы работы мы выстроили эффективное взаимодействие с большим количеством организаций из различных сегментов. Наибольшую долю в портфеле компании ВТБ Лизинг занимает транспортная отрасль, в частности авиа и железнодорожная техника. Также значимый объем бизнеса у нас приходится на нефтегазовое оборудование. Кроме этого, мы активно развиваем направление Автолизинг. Клиентоориентированность, индивидуальный подход и профессиональный сервис позволяют нам наращивать объемы бизнеса и занимать лидирующие позиции на рынке, а также в самых авторитетных отраслевых рэнкингах».
В исследовании «Лизинг Ревю» приняли участие 58 компаний, которые в совокупности представляют более 80% рынка лизинга.
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