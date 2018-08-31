В Уфе «набор школьника» подорожал в среднем до 3,6 тысяч рублей

В Уфе на 8% с прошлого года подорожал базовый «набор школьника». Согласно данным Avito, в башкирской столице родители к 1 сентября тратят в среднем 3 642 рубля. В прошлом году ценник составлял 3 383 рубля. При этом базовым «набором школьника» считались рюкзак, форма, обувь, пенал и 8 учебников.

— Из 3 642 рублей, которые семья в Уфе в среднем тратит на подготовку к школе, 1 021 рубль уходит на комплект из восьми учебников, 1 016 рублей — на рюкзак, 720 рублей — на форму, 698 рублей — на обувь и 187 рублей — на пенал, — говорят специалисты.

В России средний ценник составил 4,4 тысячи рублей. Меньше всего тратят на подготовку ребенка в школу в Ижевске (3 399 рублей), Саратове (3 445 рублей) и Омске (3 499 рублей). Самый дорогой «набор школьника» зафиксирован в Москве (5 958 рублей), Красноярске (5 932 рубля) и Санкт-Петербурге (4 821 рубль). Уфа оказалась на 5 месте.

По данным ВЦИОМ, у каждого второго российского родителя подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности. Для каждого пятого сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

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