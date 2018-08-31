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Производственное предприятие площадью 77 тыс. кв. м могут построить в Троицком округе по итогам торгов
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Производственное предприятие площадью 77 тыс. кв. м могут построить в Троицком округе по итогам торгов 

Агентство «Москва» 9 минут назад
В поселении Роговское Троицкого административного округа Москвы инвестор по итогам торгов сможет построить производственное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.
«На торги по аренде выставлен земельный участок, расположенный в «новой» Москве в поселении Роговское по адресу: пос. Рогово, вл. 2. Общая площадь участка составляет 4,05 га. Инвесторы могут арендовать земельный участок под строительство крупного производственного предприятия», — говорится в сообщении.
Глава департамента, министр правительства Москвы Максим Гаман сообщил, что начальная стоимость земельного участка составляет 92,6 млн руб.
«Инвестору будет предложено использовать его под строительство объектов промышленности пищевого назначения и парковок площадью до 76 тыс. 917, 7 кв. м», — пояснил он.
Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября. Торги состоятся 11 октября 2018 г.
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