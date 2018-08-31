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Игорный бизнес принёс бюджету Кубани в июле около 60 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Кубани в июле около 60 млн рублей 

Чемпионат.com 59 минут назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за январь — август 2018 года составила около 390 млн рублей. Отчет об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте Министерства финансов Краснодарского края. Согласно отчету, по состоянию на 1 августа исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 377 млн рублей. Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за июль составила 58 млн рублей.
Сумма утвержденных бюджетных назначений на 2018 год составляет 422 млн рублей.
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