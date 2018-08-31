Требования о сборе персданных ужесточат

Минкомсвязь предлагает внести новое требование в закон о персональных данных. Статью 18 закона авторы инициативы планируют дополнить новой 6 частью, обязывающей оператора по сбору персданных обезличивать информацию о лице.

Одновременно внесен и законопроект, вводящий предупреждения или штрафы за нарушение требований об обезличивании указанной информации в следующих размерах:

для граждан — от 700 рублей до 1500 рублей;

должностных лиц — от 3 тыс. рублей — до 6 тыс. рублей;

ИП — от 5 тыс. рублей — до 10 тыс. рублей;

юрлиц — 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.