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Требования о сборе персданных ужесточат
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Требования о сборе персданных ужесточат 

Время бухгалтера 1 час назад
Минкомсвязь предлагает внести новое требование в закон о персональных данных. Статью 18 закона авторы инициативы планируют дополнить новой 6 частью, обязывающей оператора по сбору персданных обезличивать информацию о лице.
Одновременно внесен и законопроект, вводящий предупреждения или штрафы за нарушение требований об обезличивании указанной информации в следующих размерах:
для граждан — от 700 рублей до 1500 рублей;
должностных лиц — от 3 тыс. рублей — до 6 тыс. рублей;
ИП — от 5 тыс. рублей — до 10 тыс. рублей;
юрлиц — 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
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