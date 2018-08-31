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Китайский девелопер Evergrande распродает недвижимость со скидками
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Китайский девелопер Evergrande распродает недвижимость со скидками 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Evergrande Group, второй по величине застройщик в Китае, недавно запустил масштабную акцию, предложив скидку в размере 26% на жилье, сообщает The Paper.
Фото: EPA/WU HONG
Акция объявлена по случаю предстоящей «золотой недели» праздничных выходных, которая начнется со Дня образования КНР в октябре.
По условиям акции, если все скидки на покупку будут использоваться вместе, окончательная скидка на жилую недвижимость может достигать 26%.
Покупатели офисных помещений могут получить дополнительную скидку от 30% до 40%, помимо основной скидки от 10% до 20%. Таким образом, стоимость недвижимости для бизнеса окажется почти в два раза ниже первоначальной цены.
На фоне кампании Пекина по борьбе с долгом в финансовой системе китайским девелоперам необходимо генерировать больше наличных денег, чтобы справиться с задачей погашения кредитов.
Многие девелоперы неоднократно заявляли, что текущие проекты должны быть проданы как можно быстрее, чтобы ускорить возврат денежных средств компании.
Согласно полугодовому отчету компании, в настоящее время у Evergrande в общей сложности 735 проектов по всему Китаю.
Как сообщали «Вести. Экономика», перегретый рынок недвижимости Китая остается проблемой для властей, пытающихся поддержать стабильный экономический рост в условиях торгового конфликта с США.
Инвестиции в недвижимость составляют около двух третей активов китайских домохозяйств, показывают данные инвестиционной компании Noah Holdings. Рынок недвижимости также имеет большое значение для доходов местных властей, банковских кредитов и корпоративных инвестиций. В связи с этим резкое замедление роста рынка недвижимости и падение цен может оказать негативное влияние на общий экономический рост.
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