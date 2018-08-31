Общий долг татарстанцев по алиментам превысил 3 млрд рублей

В августе этого года 4,7 тысяч татарстанцев не смогли выехать за границу из-за накопленных долгов по алиментам. О ситуации рассказала пресс-секретарь УФССП РФ по РТ Лилия Халимова. Работа приставов, по ее словам, только в течение прошедшего месяца, позволила взыскать 16 миллионов долговых рублей. Общий объем взысканных долгов приставы оценивает в размере 490 миллионов рублей. Всего Татарстане возбудили более 600 уголовных дел в связи с неуплатой алиментов. На сегодняшний день среди должников по алиментам 20 тысяч татарстанцев. Общая сумма их задолженности составляет более 3 миллиардов рублей.