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Общий долг татарстанцев по алиментам превысил 3 млрд рублей
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Общий долг татарстанцев по алиментам превысил 3 млрд рублей 

Казанский репортер 11 минут назад
Фото: Казанский репортер
В августе этого года 4,7 тысяч татарстанцев не смогли выехать за границу из-за накопленных долгов по алиментам. О ситуации рассказала пресс-секретарь УФССП РФ по РТ Лилия Халимова. Работа приставов, по ее словам, только в течение прошедшего месяца, позволила взыскать 16 миллионов долговых рублей. Общий объем взысканных долгов приставы оценивает в размере 490 миллионов рублей. Всего Татарстане возбудили более 600 уголовных дел в связи с неуплатой алиментов. На сегодняшний день среди должников по алиментам 20 тысяч татарстанцев. Общая сумма их задолженности составляет более 3 миллиардов рублей.
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