Ещё
Исследование: Самый дорогой «базовый набор школьника» собрали в Москве за 5 тыс. 958 руб.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.20
79.41
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.05 Золото
1206.40
+0.01 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Исследование: Самый дорогой «базовый набор школьника» собрали в Москве за 5 тыс. 958 руб. 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Дешевле всего собрать школьника в Ижевске, а дороже — в Москве, говорится в исследовании сервиса объявлений Avito.
«В преддверии нового учебного года эксперты Avito выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу. В этом году «базовый набор школьника» можно приобрести в среднем за 4 тыс. 405 руб. Дешевле всего он обойдется родителям в Ижевске, а дороже всего — москвичам. Так, в Ижевске цена набора составляет 3 тыс. 399 руб. (+3% к показателю 2017 г. — 3 тыс. 294 руб.), в Москве — 5 тыс. 958 руб. (+2% к показателю 2017 г. — 5 тыс. 841 руб.)», — говорится в сообщении.
Согласно данным Avito, в 2018 г. «базовый набор школьника», в который вошли рюкзак, форма, обувь, пенал и восемь учебников, стоит в среднем 4 тыс. 405 руб. За год цена выросла незначительно — примерно на 100 руб. Сильнее всего за год «набор школьника» подорожал в Красноярске (33%) и Иркутске (25%), зато в Воронеже и Новосибирске наблюдалось самое заметное снижение цены — на 15%.
Уточняется, что из 4 тыс. 405 руб., которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, в среднем 1 тыс. 326 руб. уходят на рюкзак, 1 тыс. 245 руб. — на комплект из восьми учебников, 805 руб. — на обувь, 798 руб. — на форму и 231 руб. — на пенал.
Агентство «Москва»: последние новости
Производственное предприятие площадью 77 тыс. кв. м могут построить в Троицком округе по итогам торгов Москомстройинвест подал апелляцию на решение суда по вопросу банкротства застройщика ЖК «Академ-Палас» Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство магазина автозапчастей и аксессуаров в Химках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты53
Греф рассказал об ощущениях от санкций45
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Обманчивое затишье: что ждет рубль
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение