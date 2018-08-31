Исследование: Самый дорогой «базовый набор школьника» собрали в Москве за 5 тыс. 958 руб.

Дешевле всего собрать школьника в Ижевске, а дороже — в Москве, говорится в исследовании сервиса объявлений Avito.

«В преддверии нового учебного года эксперты Avito выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу. В этом году «базовый набор школьника» можно приобрести в среднем за 4 тыс. 405 руб. Дешевле всего он обойдется родителям в Ижевске, а дороже всего — москвичам. Так, в Ижевске цена набора составляет 3 тыс. 399 руб. (+3% к показателю 2017 г. — 3 тыс. 294 руб.), в Москве — 5 тыс. 958 руб. (+2% к показателю 2017 г. — 5 тыс. 841 руб.)», — говорится в сообщении.

Согласно данным Avito, в 2018 г. «базовый набор школьника», в который вошли рюкзак, форма, обувь, пенал и восемь учебников, стоит в среднем 4 тыс. 405 руб. За год цена выросла незначительно — примерно на 100 руб. Сильнее всего за год «набор школьника» подорожал в Красноярске (33%) и Иркутске (25%), зато в Воронеже и Новосибирске наблюдалось самое заметное снижение цены — на 15%.

Уточняется, что из 4 тыс. 405 руб., которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, в среднем 1 тыс. 326 руб. уходят на рюкзак, 1 тыс. 245 руб. — на комплект из восьми учебников, 805 руб. — на обувь, 798 руб. — на форму и 231 руб. — на пенал.