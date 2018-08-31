Банк «Таврический» вносит изменения в тарифы по карте «Купил-Накопил»

Банк «Таврический» с 1 сентября вносит изменения в тарифы по карте «Купил-Накопил», выпускаемой в категориях Mastercard Gold и Visa Gold . Теперь проценты на остаток собственных средств начисляются в зависимости от суммы оплаты товаров и услуг и ежедневного остатка на счете карты:

при сумме покупок более 8 тыс. рублей на остаток до 300 тыс. рублей включительно начисляется 8% годовых, на сумму сверх данного остатка будет начислено 6% годовых;

при сумме покупок более 30 тыс. рублей на остаток до 1,5 млн рублей включительно начисляется 8% годовых, на превышающую сумму — 6% годовых;

при сумме покупок более 60 тыс. рублей на остаток до 3 млн рублей включительно начисляется 8%, свыше — 6% годовых.

Минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов — 8 тыс. рублей.

Ранее проценты начислялись по единой процентной ставке — 8% годовых при условии среднемесячного остатка не менее 8 тыс. рублей и ежемесячной оплате товаров на сумму не менее 8 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Марина Вербицкая. «В связи с внесенными изменениями, тарифы по карте стали более сложными и менее выгодными для держателей. Новые условия стимулируют клиентов на совершение покупок по карте на большую сумму. Но при этом, клиенты, хранящие на карточном счете денежные средства в большем размере, чем обозначенный остаток, будут получать меньший доход на превышающую сумму», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру

Также изменилась плата за СМС-информирование, теперь она составляет 60 рублей в месяц (ранее — 30 рублей).

Прочие условия по карте остались прежними. Плата за выпуск и ежегодное обслуживание по карте не взимается. Снятие наличных в устройствах банка осуществляется без комиссии. В банкоматах других банков до 10 тыс. рублей — бесплатно, свыше — 1%, минимум 200 рублей, в кассах — 2%, минимум 200 рублей. Срок действия карт — три года.