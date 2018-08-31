Ещё
Средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 9,57% в июле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.58
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.19
+0.00 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1078.80
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1666
+0.0228
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 9,57% в июле 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Центробанк.
В январе–июле банки выдали населению более 785 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Из них в июле выдано 122 тысячи кредитов на сумму 246 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 44 и 59% соответственно.
Средневзвешенная процентная ставка по июльским кредитам составила 9,57% годовых. Это самая высокая ставка с января 2018 года.
Задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 августа составила 5,9 трлн рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Newsroom24: последние новости
Максим Никулин поздравил лучших застройщиков региона Более 10% нижегородцев имеют доходы ниже прожиточного минимума 11 заявок одобрены нижегородским Советом по земельным отношениям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия побьет очередной экономический рекорд206
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Обманчивое затишье: что ждет рубль274
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение