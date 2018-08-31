Средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 9,57% в июле

Об этом сообщает Центробанк.

В январе–июле банки выдали населению более 785 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Из них в июле выдано 122 тысячи кредитов на сумму 246 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 44 и 59% соответственно.

Средневзвешенная процентная ставка по июльским кредитам составила 9,57% годовых. Это самая высокая ставка с января 2018 года.

Задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 августа составила 5,9 трлн рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.