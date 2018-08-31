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Экономика Белоруссии: чем чреват налоговы маневр
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Экономика Белоруссии: чем чреват налоговы маневр 

Прайм 30 минут назад
В ближайшие шесть лет в России будет завершен налоговый маневр (повышение ставок НДПИ и обнуление экспортных пошлин). Для экономики Белоруссии это чревато подорожанием импортируемой из России нефти — по нашим оценкам, в 2019 году страна потратит на нее на $0,3 млрд больше, чем в 2018 (при средней цене Брент $73 за барр.). Также сократятся доходы бюджета от экспортных пошлин — на $0,3 млрд до $1,7 млрд (при цене Брент $73 за барр.), а бюджетный профицит в этом случае составит 1,0% ВВП. Если нефть подешевеет до $65/барр., то как импорт, так и экспортные пошлины сократятся на $0,5 млрд, а профицит бюджета уменьшится до 0,7% ВВП.
— Цены на нефть для белорусских НПЗ повысятся, доходы от экспортных пошлин уменьшатся. Мы полагаем, что налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Белоруссию, с $399/т в 2018 году до $416/т в 2019 при цене Брент на уровне $73/барр. По нашим оценкам, в этом случае нефтяной импорт увеличится с $7,2 млрд в текущем до $7,5 млрд в будущем году. Если в 2019 году средняя цена нефти составит $65/барр., импорт сократится до $6,7 млрд Поступления в бюджет Белоруссии от экспортных пошлин (в том числе от реэкспорта) сократятся с $2,0 млрд в 2018 году до $1,7 млрд в 2019 при средней цене Брент $73/барр. или до $1,5 млрд при цене Брент $65/барр.
— Дефицит счета текущих операций увеличится. Снижение экспортных пошлин на нефть в России приведет к сокращению доходов от реэкспорта российской нефти (учитываемых в счете текущих операций). Подорожание импорта нефти на фоне глобального снижения нефтяных цен будет способствовать увеличению дефицита счета текущих операций Белоруссии. Мы ожидаем, что при цене Брент $65/барр. он увеличится с $1,5 млрд в 2018 году до $2,0 млрд в 2019, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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