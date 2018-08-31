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Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по рублевым вкладам
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Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Теперь «На всех парусах!» (от 10 тыс. рублей на два года) размещается под 6,88% годовых (с первого по 365-й день — 7%, с 366-го по 730-й день — 6,75%). Прежняя ставка — 6,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока.
«Сберегательный» можно оформить под 7,3—7,35%, а «Сберегательный — онлайн» — под 7,4—7,5% годовых (ранее — под 7—7,2% и 7,1—7,3% соответственно). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, сроки — один, полтора и два года. Выплата процентов — в конце срока.
Продуктовый виджет
«Всегда в выгоде» открывается под 6,5—6,75%, а «Всегда в выгоде — онлайн» — под 6,6—6,85% годовых (до этого — под 6,25—6,5% и 6,35—6,6% соответственно). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, сроки — один и полтора года. Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
Процентная ставка по «Свободному» установлена в размере 6%, а по «Свободе действий — онлайн» — 6,25% годовых (ранее — 5,75% и 6%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок — один год. Проценты капитализируются ежемесячно.
Все вклады пополняемые, за исключением «Сберегательного» и «Сберегательного — онлайн».
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