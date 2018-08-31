Внешний госдолг Белоруссии за январь-июль снизился на 1,1% — до $16,5 млрд

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Внешний государственный долг Белоруссии за январь-июль текущего года уменьшился на 1,1% и составил $16,5 млрд, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2018 года составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $179 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%", — говорится в сообщении.

В январе-июле Белоруссия привлекла внешние государственные займы на $1,5 млрд В частности, привлечено $600 млн за счет размещения еврооблигаций, $515,1 млн займов правительства и банков РФ, $302,5 млн — банков КНР, $86 млн — МБРР, $3,3 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга за 7 месяцев составило $1,59 млрд В том числе погашено $800 млн еврооблигаций, $337,7 млн перечислено банкам КНР, $244,3 млн — правительству РФ , $176,6 млн — ЕФСР, $32,5 млн — МБРР, $0,7 млн — США, $0,4 млн — ЕБРР и СИБ.

Как отмечается в сообщении, внутренний госдолг по состоянию на 1 августа составил 9,2 млрд белорусских рублей (около $4,4 млрд), увеличившись с начала года на 0,2%.

За январь-июль размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $264,9 млн Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на $240,3 млн и 23,1 млн белорусских рублей ($11,1 млн).

Госдолг Белоруссии на 1 августа составил 42,1 млрд белорусских рублей, снизившись с начала года на 0,1%.