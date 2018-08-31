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Власти Ростова выставили на торги 2 га земли возле «Ростовертола»
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Власти Ростова выставили на торги 2 га земли возле «Ростовертола» 

Деловое сообщество 1 час назад
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги здание и участок по ул. Новаторов, 10Б. Общая площадь участка составляет 2,2 тысяч квадратных метров, документы опубликованы на сайте администрации города.
Власти донской столицы планируют выручить 44,6 млн рублей. Нежилое здание, примыкающее к гостинице «Роствертол», оценили в 29,3 млн рублей. Сам участок — в 15,2 млн рублей, что вдвое меньше его кадастровой стоимости. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок оценили в 36,1 млн руб.
Отдельным пунктом в документах указывается, что здание, выставленное на торги, сейчас находится в аренде сроком до 2021 года.
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