Власти Ростова выставили на торги 2 га земли возле «Ростовертола»

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги здание и участок по ул. Новаторов, 10Б. Общая площадь участка составляет 2,2 тысяч квадратных метров, документы опубликованы на сайте администрации города.

Власти донской столицы планируют выручить 44,6 млн рублей. Нежилое здание, примыкающее к гостинице «Роствертол» , оценили в 29,3 млн рублей. Сам участок — в 15,2 млн рублей, что вдвое меньше его кадастровой стоимости. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок оценили в 36,1 млн руб.

Отдельным пунктом в документах указывается, что здание, выставленное на торги, сейчас находится в аренде сроком до 2021 года.