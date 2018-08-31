Как изменились цены в магазинах республики?

В июле индекс потребительских цен в Коми — 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 99,9%, непродовольственные — 100,1%, услуги населению — 101,6%, сообщили в Комистате.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для населения в среднем по республике — 16 546,7 руб. в месяц. За месяц набор подорожал на 0,9%, с начала года — на 4,1%. Цены на продукты по сравнению с июнем снизились на 0,1% (в июле 2017 г. — на 0,4%), на промтовары выросли до 100,1% (в июле 2017 г. — 99,9%).

В производстве продуктов зафиксировали рост цен на мясо птицы на 9%, на хлеб и хлебобулочные изделия — в среднем на 2%. Кроме того, на 6% подорожал линолеум, на 2% — ДВП. Выросло в цене дизельное топливо на 5%, но снизилась стоимость пропана и бутана — на 16%. В бумажном производстве на 4% подорожала офсетная бумага, на 3% — бумага для офисной техники.