Ещё
Как изменились цены в магазинах республики?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Деньги утекают из России
Деньги утекают из России
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.16
79.11
79.44
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.52
–0.10 Золото
1204.30
+0.04 РТС
1081.19
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1630
+0.0192
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Как изменились цены в магазинах республики? 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В июле индекс потребительских цен в Коми — 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 99,9%, непродовольственные — 100,1%, услуги населению — 101,6%, сообщили в Комистате.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для населения в среднем по республике — 16 546,7 руб. в месяц. За месяц набор подорожал на 0,9%, с начала года — на 4,1%. Цены на продукты по сравнению с июнем снизились на 0,1% (в июле 2017 г. — на 0,4%), на промтовары выросли до 100,1% (в июле 2017 г. — 99,9%).
В производстве продуктов зафиксировали рост цен на мясо птицы на 9%, на хлеб и хлебобулочные изделия — в среднем на 2%. Кроме того, на 6% подорожал линолеум, на 2% — ДВП. Выросло в цене дизельное топливо на 5%, но снизилась стоимость пропана и бутана — на 16%. В бумажном производстве на 4% подорожала офсетная бумага, на 3% — бумага для офисной техники.
АиФ Пермь: последние новости
Известная пермская актриса Зоя Бербер попала в число обманутых дольщиков В селе Фролы построили новый многоквартирный дом Будут ли новые трамваи в Перми?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии повысят с 1 января95
Россия побьет очередной экономический рекорд364
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
07:19
Строительство жилья в России поручили бомжам
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение