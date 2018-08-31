Консервативная политика ЦБ привела к стабилизации стоимости ипотеки в России

Ситуация со средней ставкой по ипотеке в нашей стране связана с основной ставкой Центробанка РФ и общей ситуацией в отечественной экономике — считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Центробанк РФ перестал снижать свою основную ставку

Дело в том, что средняя ставка по жилищным кредитам выросла в России с 9,48 процентов в июне до 9,57 процентов на конец июля, что стало первым повышением данного показателя, начиная с начала текущего календарного года.

Это важный макроэкономический показатель, поскольку на отечественную экономику в последние месяцы навалилось большое количество проблем, начиная с проседания курса национальной валюты, заканчивая перспективой введения очередных санкций США.

Все это привело к тому, что начались разговоры о том, что Центробанк РФ может в самое ближайшее время повысить свою основную ставку, как минимум, на 0,25 процента. Напомним, что на сегодня она составляет 7,25 процента годовых, причем если подобное повышение состоится, то это станет первым таким прецедентом, начиная с 15-16 декабря 2014 года, когда случилось резкое падение рубля.

Напомним, что в конце 2014 года главный финансовый регулятор принял решение увеличить свою основную ставку с 10,5 процентов годовых до 17 процентов, чтобы справиться с теми спекулятивными процессами, которые случились в российской экономике в конце 2014 года.

На основную ставку ЦБ давит российская инфляция

Кроме того, это ставит вопрос, а что вообще будет с ипотекой в России — президент и правительство РФ говорили о том, что сейчас ставится задача постепенного снижения стоимости ипотеки в России до 7 процентов годовых. И в принципе, в рамках ситуации прошлого года данная цель казалась выполнимой, учитывая беспрецедентное снижение общероссийской инфляции.

Отметим, что в прошлом году средний уровень потребительской инфляции в нашей стране составил 2,52 процента, а сейчас он и того меньше — с поправкой на июль месяц инфляция составляет 2,35 процентов годовых. Впрочем, не ясно, как эта ситуация будет развиваться дальше, учитывая рисковый внешнеполитический фактор и фискальные меры, связанные с «майским указом».

Главным образом, здесь имеется в виду повышение НДС на 2 процента годовых, которое разгонит инфляцию в стране на 0,8-1,5 процента годовых, что скажется на всех макроэкономических показателях, включая и основную ставку Центробанка.

«В условиях, когда мы наблюдаем достаточно низкий уровень инфляции, как сегодня в России, стоимость такой услуги, как ипотека, действительно во многом зависит от показателя основной ставки Центробанка», — заключает Нигматуллин.

Пока нет оснований для снижения стоимости ипотеки в России

Как замечает эксперт, Центробанк РФ из-за весенних и осенних санкций США перестал снижать свою основную ставку, и это с определенным временным лагом, который составляет пару месяцев, привело к вполне конкретным последствиям.

«В частности, это стоимость ипотеки в России, которая, как мы видим, перестала снижаться и даже несколько выросла. И вообще это изменило всю ситуацию на банковском рынке, поскольку в 2017 году в свете быстрого уменьшения основной ставки ЦБ кредитные организации снижали свои базовые ставки по ипотеке в опережающем ключе», — констатирует Нигматуллин.

Просто такая схема позволяла банкам в перспективе получать очень серьезную процентную маржу, но на сегодняшний день в связи со всеми этими негативными событиями общая ситуация на данном российском рынке качественно изменилась.

«На последних своих заседаниях Центробанк РФ отказывался от идеи снижения своей основной ставки, поэтому логично, что большинство российских банков скорректировало свою стратегию по опережающими снижению базовых ставок по ипотеке. Это и привело к изменению ситуации на рынке и некоторому повышению стоимости данной услуги», — резюмирует Нигматуллин.

Многое здесь зависит от новых американских санкций

По словам Тимура Рафаиловича, сейчас весь российский банковский рынок находится в ожидании новых американских санкций, поэтому будущее подобных вопросов зависит от того, какое решение будет в итоге принято в Вашингтоне.

«Если санкции будут приняты, а Сенат США утвердит первоначальный законопроект до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре текущего года, то Центробанк РФ оперативно отреагирует на это повышением своей основной ставки. Впрочем, вероятность того, что данный законопроект будет принят в первоначальном виде, не очень большая», — заключает Нигматуллин.

Другой вопрос, что все это не оказывает прямого влияния на текущее состояние цен на рынке российской ипотеки, поэтому вся эта волатильность связана с тем, что отечественные кредитные организации корректируют свою политику по этому вопросу.

«В целом, пока не видно тренда на повышение ставок по ипотеке, но это может случиться в случае, если американцы пойдут на радикальный вариант своего санкционного пакета, пусть и это пока маловероятно», — констатирует Нигматуллин.

Впрочем, данный вопрос уже не связан с экономикой и является частью внешнеполитической конъюнктуры, которую очень сложно прогнозировать, тем более, экономическими методами, где во главу ставится такое понятие, как целесообразность.

Очевидно, что санкции США не отвечают, как российским интересам, так и американским, но вводятся Вашингтоном для того, чтобы решить ряд своих внутренних проблем.