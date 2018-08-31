Эффект от снижения потерь в сетях МРСК Северо-Запада превысил 254 млн рублей

ТАСС , 31 августа. Экономический эффект от реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети» ) в 1 полугодии 2018 года составил 254 млн рублей или 72 млн кВт⋅ч. В 2017 году эффект от реализации программы превысил 400 млн рублей или 129 млн млн кВт⋅ч. Уровень фактических потерь составил 6.35% при запланированном показателе 6,64%.

Ключевым направлением Программы является работа по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. За 6 месяцев текущего года выявлено 2,8 тысячи фактов незаконного электропотребления в объеме 65,6 млн кВт⋅ч на сумму 234 млн рублей.

Помимо борьбы с незаконным потреблением электроэнергии, МРСК Северо-Запада модернизирует системы учета: за 1 полугодие 2018 года выполнена установка либо модернизация 2,2 тысячи точек учета и реализована автоматизация сбора данных с 1,3 тысячи точек учета. Объем затрат составил 49 млн руб. Эффект в виде снижения потерь электрической энергии за 1 полугодие 2018 года превысил 4,8 млн кВт⋅ч.

Напомним, что фактические потери электроэнергии в 2017 году в сетях МРСК Северо-Запада составили 6,07% от отпуска в сеть с учётом объектов «последней мили». Этот показатель стал одним из лучших среди электросетевых компаний отрасли. По сравнению с 2016 г. снижение потерь электрической энергии в 2017 году в абсолютном выражении составило 201 млн кВт⋅ч или 0,15 процентных пункта, при том, что в этот период произошло снижении отпуска в сеть на 5,76%. Это стало возможным, в том числе, благодаря модернизации системы учета электроэнергии, внедрению единой абонентской базы, применению современных технологий при работе с приборами учета электроэнергии и других мероприятий электросетевой компании.