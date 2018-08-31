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Кубань в 2018 году досрочно погасила кредиты на сумму более 57 миллиардов
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Кубань в 2018 году досрочно погасила кредиты на сумму более 57 миллиардов 

РИА Новости + ещё 2 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Объем госдолга Краснодарского края стал постепенно снижаться, за восемь месяцев текущего года досрочно погашены кредиты на сумму более 57 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводит краевая пресс-служба.
Уточняется, что глава края принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам межбюджетных отношений в Москве. В рамках совещания губернатор доложил о состоянии госдолга Краснодарского края. По его словам, два года назад удалось стабилизировать задолженность, а по итогам прошлого года объем госдолга стал постепенно снижаться.
"Мы проводим взвешенную долговую политику. Постоянно рефинансируем кредиты под меньшие процентные ставки, по возможности досрочно гасим кредиты. За восемь месяцев этого года досрочно погашены заимствования на сумму 57,1 миллиарда рублей", — сказал Кондратьев.
По данным региональных властей, по итогам 2017 года госдолг составил 149,1 миллиарда рублей. Согласно прогнозам, к концу 2018 года его объем составит не более 145 миллиардов рублей. Кроме того, снижается долговая нагрузка на краевой бюджет: с 99% в 2015 до 78% в 2017 году.
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