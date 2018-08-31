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Кубань в январе-августе 2018 г. досрочно погасила кредиты на 57 млрд рублей
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Кубань в январе-августе 2018 г. досрочно погасила кредиты на 57 млрд рублей 

Деловая газета. Юг + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Краснодарский край в январе-августе 2018 года досрочно погасил кредиты на сумму более 57 млрд рублей. Такую информацию глава региона Вениамин Кондратьев озвучил в ходе заседания консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросам межбюджетных отношений в Москве.
По словам Кондратьева, стабилизировать задолженность властям Кубани удалось два года назад. По итогам 2017 года сумма долга начала постепенно сокращаться. Ожидается, что к концу 2018 года объем госдолга региона не будет превышать 145 млрд рублей.
«Мы проводим взвешенную долговую политику. Постоянно рефинансируем кредиты под меньшие процентные ставки, по возможности досрочно гасим кредиты. За восемь месяцев этого года досрочно погашены заимствования на сумму 57,1 млрд рублей», — сказал Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
Губернатор добавил, что постепенно снижается и долговая нагрузка на бюджет края: с 99% в 2015 до 78% в 2017 году.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», на 1 августа 2018 года государственный долг Краснодарского края составил 128,9 млрд рублей. По сравнению с июле 2018 года объем долга сократился на 312 млн рублей, уменьшение задолженности произошло за счет снижения объема займов по банковским кредитам.
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