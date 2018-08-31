С начала года маткапиталом воспользовались более тысячи семей в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 31 авг — РИА Новости . С начала года региональным материнским капиталом на общую сумму около 70 миллионов рублей воспользовались 1013 чувашских семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"С начала этого года средствами республиканского материнского капитала распорядились 1013 семей на сумму около 70 миллионов рублей, в том числе 9,1 миллиона рублей в августе", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что с 2012 года в дополнение к федеральному материнскому капиталу в республике выплачивается республиканский материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий семьи, получение образования для детей и на социальную адаптацию детей-инвалидов. В настоящее время право на получение этой меры поддержки имеют более 11 тысяч семей. С начала реализации программы средствами капитала распорядились 5374 семьи.

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