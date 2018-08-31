За 8 месяцев Кубань досрочно погасила кредиты на 57 млрд рублей

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросам межбюджетных отношений в Москве. По его словам, два года назад краевым властям удалось стабилизировать задолженность. А в прошлом году размер госдолга стал постепенно снижаться.

В 2017 году долг составил 149,1 миллиард рублей. Согласно прогнозам, к концу 2018 года эта сумма составит не более 145 миллиардов рублей. Снижается и долговая нагрузка на бюджет края. В 2015 году она составляла 99%, в 2017 — уже 78%.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что власти региона проводят взвешенную долговую политику. Постоянно происходит рефинансирование кредитов под меньшие процентные ставки, если есть возможность, кредиты гасятся досрочно. За восемь месяцев 2018 года, например, досрочно погасили займы на 57,1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали «КИ», Кубань включили в список регионов с высокой долговой кредитной нагрузкой. Эксперты НБКИ расположили Краснодарский край на 17 месте.

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