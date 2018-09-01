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Омичи получают самую маленькую зарплату в Сибири
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Омичи получают самую маленькую зарплату в Сибири 

Омск Здесь 22 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Среднемесячная заработная плата в Омской области за полгода составила почти 33 тыс. руб. Ниже только у жителей Алтая и Алтайского края. Согласно данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в СФО за шесть месяцев 2018 года составила 36 737 рублей. Наибольшие средние зарплаты зафиксированы в Красноярском крае (44 387 руб.), а самые низкие — в Республике Алтай (29 521 руб.) и в Алтайском крае (24 402 руб.).
Жители Омской области получали в среднем 32 764 руб. Самой прибыльной в регионе является финансовая и страховая сферы. Средняя зарплата здесь составляет 45 927 руб. Обеспеченными являются и специалисты в области информации и связи (42 616 руб.) и занятые в добычи полезных ископаемых (42 401 руб.). Самый низкий доход у работников сельского хозяйства, чей уровень средней заработной платы равен 20 444 руб.
— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — отмечают в ведомстве.
Ранее "Омск Здесь" сообщал, что согласно данным Омскстата, с января по июль среднемесячная номинальная начисленная заработная плата омичей составила 34 860,5 руб. Это на две тысячи больше размера средней зарплаты за период с января по июнь. Тогда она составляла 32 764,1 руб.
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