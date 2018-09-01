Новые правила при выдаче потребительских кредитов

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В правительстве рассказали о спорах с президентом по вопросу пенсий

Путин объявит о позиции по пенсионным изменениям в формате телеобращения

Путин, Греф и Миллер заняли первые три строчки в рейтинге самых влиятельных россиян Forbes