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Новые правила при выдаче потребительских кредитов
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Новые правила при выдаче потребительских кредитов 

Авторадио 32 минуты назад
С начала осени процедура получения потребительского кредита, скорее всего, станет сложнее. Центробанк с 1 сентября должен увеличить коэффициент рисков для банков при выдаче кредитов. Как объяснили в пресс-службе ЦБ, россияне стали чаще брать взаймы, при этом рост задолженности в стране к весне 2018-го превысил рост доходов населения. Соответственно, повысились и риски для всей банковской системы. Финансовые организации теперь будут строже оценивать потенциальных заемщиков — то есть может увеличиться и количество отказов в выдаче кредитов, в первую очередь тем, чью кредитную историю банки сочтут неблагополучной или просто подозрительной.
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