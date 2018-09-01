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Орел берет в кредит 610 млн рублей
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Орел берет в кредит 610 млн рублей 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Администрация города Орла в конце августа объявила о проведении трех электронных аукционов на оказание финансовых услуг. Власти рассчитывают получить кредиты на погашение муниципальных долговых обязательств и покрытие дефицита бюджета. Общий лимит выдачи 610 млн рублей.
В конкурсной документации указано, что период кредитования — 365 дней. Орел рассчитывает на ставку не выше 8,1%. Если в ходе торгов не будут предложены более выгодные условия, обслуживание кредита обойдется бюджету в 49,41 млн рублей. Все аукционы пройдут 17 сентября.
Напомним, согласно основным параметрам главного финансового документа общий объем доходов бюджета Орла в 2018 году должен составить 5,83 млрд рублей, расходов — 5,98 млрд рублей. Предел муниципального долга — 2,36 млрд рублей. К этому значению Орел приблизился уже в первом полугодии. В начале августа начальник финансово-экономического отдела администрации Игорь Краличев сообщил, что муниципальный долг практически достиг своего максимального значения и превысил 2,185 млрд рублей.
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Сообщение Орел берет в кредит 610 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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