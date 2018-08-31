Рубль завершает лето остановкой падения

Укрепление рубля на Московской бирже в начале торгов 31 августа связано во многом с техническими факторами. Последний день месяца и квартала предполагает закрытие позиций участников торгов, а следовательно продажу валютных активов.

Кроме того, радует нефть устойчивым многодневным ростом котировок к уровню $78 за баррель Brent. С другой стороны, негативные факторы по санкциям, обострению в Сирии учтены в цене. Индекс доллара DX, влияющий и на рубль, снизился с 94,6 пункта до 94,53 пункта. Поэтому пара доллар/рубль ослабла на торгах с 68,25 рубля до 68 рублей, евро/рубль — с 79,61 рубля до 79,48 рубля, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман

Однако при взгляде на более широкий масштаб графика движения рубля, становится понятно, что это даже не разворот или значимая коррекция цены, а лишь некоторая остановка роста данных валют к рублю. Она далеко не компенсирует их рост не только в течение уходящей недели, но и укрепления 30 августа.

В целом стремление цены по-прежнему неблагоприятно для рубля. Вероятно, уже с новой недели давление на рубль может продолжиться. Ближайшие технические цели для валют — 68,5 рубля к доллару, 80 рублей к евро.