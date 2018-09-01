Правительство унифицировало госпошлины за рассмотрение досудебных споров по тарифам

Правительство одобрило законопроект, который унифицирует госпошлины за принятие решения по заявлениям о спорах и разногласиях, связанных с применением регулируемых цен (тарифов, ставок, плат, надбавок), устанавливая их в размере 120 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности 20 августа.

В настоящее время госпошлины за принятие решений по спорам, связанным с установлением регулируемых цен (тарифов), варьируются от 80 до 160 тыс. руб.