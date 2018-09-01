Ещё
Правительство унифицировало госпошлины за рассмотрение досудебных споров по тарифам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.73
$
67.83
79.10
78.85
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.42
+0.00 Золото
1201.33
+0.00 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1603
+0.0166
19.08
1.1437
30.08
26.08
21.08

Правительство унифицировало госпошлины за рассмотрение досудебных споров по тарифам 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство одобрило законопроект, который унифицирует госпошлины за принятие решения по заявлениям о спорах и разногласиях, связанных с применением регулируемых цен (тарифов, ставок, плат, надбавок), устанавливая их в размере 120 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности 20 августа.
В настоящее время госпошлины за принятие решений по спорам, связанным с установлением регулируемых цен (тарифов), варьируются от 80 до 160 тыс. руб.
Rambler News Service: последние новости
«Сафмар» ожидает роста цен на топливо в России в январе из-за роста акцизов Спрос на аренду дач в Подмосковье вырос почти на 100% Чистая прибыль ГТЛК по МСФО за I полугодие выросла до 442 млн рублей против убытка годом ранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать5
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах68
Кредит на школу: россияне влезли в долги40
Мировая экономика в шаге от катастрофы60
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение