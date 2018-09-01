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Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии снова вырастут со 2 сентября
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Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии снова вырастут со 2 сентября 

Прайм 24 минуты назад
МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии со 2 сентября снова вырастут на 1 белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара), сообщается в субботу на сайте концерна «Белнефтехим».
"С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть продолжается поэтапное повышение цен на автомобильное топливо. Со 2 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на одну копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,33 белорусского рубля (43,4 российских рубля, или 0,64 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,41 белорусского рубля (46 российских рублей, или 0,68 доллара), АИ-98-К5-Евро — 1,62 белорусского рубля (52,9 российских рубля, или 0,78 доллара), ДТ — 1,41 белорусского рубля (46 российских рублей, или 0,68 доллара)", — говорится в сообщении концерна.
В прошлый раз розничные цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии увеличивались с 26 августа — также на 1 белорусскую копейку.
Ранее в концерне отмечали, что за семь месяцев 2018 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, за тот же период выросли в среднем на 14%. Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует затрат НПЗ на производство, в результате чего они несут убытки, поясняли в «Белнефтехиме».
В текущем году власти Белоруссии придерживались стратегии постепенного повышения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке до уровня, сопоставимого с ценами в России. Цены в этом году неоднократно повышались, как правило, на 1 белорусскую копейку.
"Белнефтехим" придерживается политики сдерживания цен на внутреннем рынке. По его данным, в настоящее время цена на моторное топливо в Белоруссии ниже, чем в соседних странах. При этом, как считают в концерне, цена на топливо на белорусских АЗС должна превышать российскую за счет более далекого транспортного плеча поставок нефти.
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