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Сколько стоит снять квартиру в Москве
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Сколько стоит снять квартиру в Москве 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Стоимость найма однокомнатной квартиры в Москве на конец августа колебалась в районе 33,5 тысячи рублей. При этом средняя цена аренды жилья в столице составила 53,9 тысячи рублей.
Спрос на рынке в преддверии начала учебного года и старта делового сезона увеличился более чем на 10% с начала года, а цены существенно не изменились, сообщается в аналитике Avito, подготовленном для News.ru.
На долгосрочную аренду спрос достиг пика в июне и остается на стабильно высоком уровне на протяжении всего лета. В августе по отношению к июню интерес арендаторов снизился на 9%, но по отношению к январю — вырос на 10,5%.
В августе самыми востребованными в Москве стали двухкомнатные квартиры. Спрос на них составил 39%. На втором месте — «однушки» с долей спроса 35%. На третьем — трехкомнатные квартиры (16%). Летом самыми популярными для аренды квартир стали районы рядом с метро Щелковская, Выхино, Лермонтовский проспект, Юго-Западаная, Бабушкинская. Наименее востребованы были станции Петровский парк, Лужники, Спартак, Кузнецкий мост и Театральная.
Цены на аренду существенно не изменились — в течение года они варьировались от 50 тысяч до 57 тысяч рублей за месяц. В среднем снять квартиру обходится жителю Москвы в 53,9 тысячи рублей. Примерная стоимость аренды «однушки» в Москве этим летом составила 33,5 тысячи рублей, двухкомнатную квартиру можно снять в среднем за 48,9 тысяч рублей, трехкомнатную — за 82,2 тысячи рублей.
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