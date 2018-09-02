Великолукский банк занял 377 место в России по величине активов 

«РИА Рейтинг» опубликовал свежий рейтинг банков России по величине активов на август: в него, как и месяц назад, вошли два банка из Великих Лук. АО «Великие Луки банк» вновь поднялся в рейтинге, на этот раз на пять строчек (месяц назад банк преодолел 20 позиций) и сейчас занимает 377 место. Активы банка на 1 августа составили 2 млрд рублей. ПАО КБ «ВАКОБАНК» из Великих Лук переместился на на 412 с 420 строчки рейтинга: активы банка на 1 июля составили 1,4 млрд рублей. Лидером рейтинга традиционно стал Сбербанк: его активы выросли за месяц на 170 млрд рублей и составили 26 трлн 276 млрд рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».