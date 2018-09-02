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Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в сентябре
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Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в сентябре 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу традиционную рубрику по публикации ТОП-а самых доступных иномарок на российском авторынке. На этот раз рейтинг составлен по состоянию на начало сентября 2018 года.
Как и в предыдущем месяце, «перетряхнувшим» долго остававшийся список самых дешевых иномарок в России одинаковым, лидером этого рейтинга становится Brillance H230. Стоимость китайского седана начинается от 459 тысяч 900 рублей за базовую комплектацию.
Вторым по-прежнему идет 4-дверка Datsun on-DO с ценником за стартовую комплектацию Access в 461 тысячу рублей. Третьим стал компактный хэтчбек Ravon R2 — базовая версия продается по стоимости от 489 тысяч рублей.
ТОП-5 замыкают FAW Oley и Ravon Nexia. Китайский седан доступен на российском авторынке по состоянию на начало сентября 2018 года по цене от 491 тысячи рублей, а узбекская 4-дверка от 499 тысяч рублей.
Самые дешевые иномарки в России в сентябре 2018 года
1-е место: Brilliance H230 — от 459 тысяч 900 рублей;
2-е место: Datsun on-DO — от 461 тысячи рублей;
3-е место: Ravon R2 — от 489 тысяч рублей;
4-е место: FAW Oley — от 491 тысячи рублей;
5-е место: Ravon Nexia — от 499 тысяч рублей.
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