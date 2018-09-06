Продажи новых автомобилей в России в августе выросли на 11%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,4 тыс. штук, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-августе 2018 года продано 1,14 млн автомобилей, что на 16,2% больше, чем годом ранее.