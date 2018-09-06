Продажи новых автомобилей в России в августе выросли на 11% 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,4 тыс. штук, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В январе-августе 2018 года продано 1,14 млн автомобилей, что на 16,2% больше, чем годом ранее.
«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля. В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ и глава Mazda Motor в России Йорг Шрайбер.