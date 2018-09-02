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«Псковские коммунальные системы» взяли в кредит 1,4 млн рублей
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«Псковские коммунальные системы» взяли в кредит 1,4 млн рублей 

Псковская губерния 2 часа назад
Акционерное общество «Псковские коммунальные системы» объявило о проведении закупки у единственного поставщика. «ПКС» собираются взять в кредит 1,4 млн рублей. Договор будет заключён на год под 14,5% годовых. «Псковские коммунальный системы» возьмут кредит под залог автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2016 года выпуска. Стоимость предмета залога составляет 1 307 800 рублей. Отметим, на сайте госзакупок не опубликован протокол подведения итогов торгов. «ПКС» системы имеют право не делать этого.
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