«Псковские коммунальные системы» взяли в кредит 1,4 млн рублей

Акционерное общество «Псковские коммунальные системы» объявило о проведении закупки у единственного поставщика. «ПКС» собираются взять в кредит 1,4 млн рублей. Договор будет заключён на год под 14,5% годовых. «Псковские коммунальный системы» возьмут кредит под залог автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2016 года выпуска. Стоимость предмета залога составляет 1 307 800 рублей. Отметим, на сайте госзакупок не опубликован протокол подведения итогов торгов. «ПКС» системы имеют право не делать этого.