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В Калмыкии уровень закредитованности превысил 51%
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В Калмыкии уровень закредитованности превысил 51% 

News.ru 2 часа назад
Уровень закредитованности домохозяйств в России за первые шесть месяцев года вырос с 21% до 24%. Об этом свидетельствуют данные «Кредитной карты России», составленной ОНФ. Самым закредитованным регионом страны оказалась Республика Калмыкия, где показатель вдвое превышает средний уровень — 51%.
На втором месте стоит Республика Тыва (49%), на третьем — Чувашская Республика (39%). На четвёртой и пятой строчках оказались Иркутская область (38%) и Ханты-Мансийский автономный округ (38%). В ХМАО при этом средний объем задолженности (566 тысяч рублей) вдвое превышает долг по Калмыкии (284 тысячи рублей). Второе и третье места по средней сумме задолженности занимают Тюменская область (473,3 тысячи рублей) и Республика Саха (459,9 тысячи рублей), говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что от 30% до 50% новых кредитов берется на перекредитование.
Ранее сообщалось, что российские банки в первом полугодии заработали на процентах по кредитам рекордную сумму —799,6 млрд рублей. Работа с физлицами в этот период оказалась более прибыльной для банков, чем работа с компаниями, сообщил Центробанк.
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