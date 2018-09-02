В Калмыкии уровень закредитованности превысил 51%

Уровень закредитованности домохозяйств в России за первые шесть месяцев года вырос с 21% до 24%. Об этом свидетельствуют данные «Кредитной карты России», составленной ОНФ. Самым закредитованным регионом страны оказалась Республика Калмыкия, где показатель вдвое превышает средний уровень — 51%.

На втором месте стоит Республика Тыва (49%), на третьем — Чувашская Республика (39%). На четвёртой и пятой строчках оказались Иркутская область (38%) и Ханты-Мансийский автономный округ (38%). В ХМАО при этом средний объем задолженности (566 тысяч рублей) вдвое превышает долг по Калмыкии (284 тысячи рублей). Второе и третье места по средней сумме задолженности занимают Тюменская область (473,3 тысячи рублей) и Республика Саха (459,9 тысячи рублей), говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что от 30% до 50% новых кредитов берется на перекредитование.