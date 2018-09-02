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Имущество на 1,5 млрд распродает донская авиакомпания
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Имущество на 1,5 млрд распродает донская авиакомпания 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Сумма имущества компании «Донавиа», которое уйдёт с торгов составляет 1,5 млрд рублей.
Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги назначены на 3 октября 2018 года.
Планируется выставить 145 позиций. Среди лотов оборудование, запчасти, инструмент для обслуживания самолётов, цеха, легковые и грузовые автомобили. Самый дорогой лот (1,2 млрд рублей) — участок площадью 30 соток на проспекте Шолохова, с расположенными на нём зданиями.
Напомним, что свою работу компания прекратила в марте 2016 года. Банкротом «Донавиа» признали в прошлом году по иску ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
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