«Ведомости»: ЦБ выступает за докапитализацию Россельхозбанка на 40 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Банк России выступает за выделение минимум 40 млрд рублей на докапитализацию Россельхозбанка до конца 2018 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Ранее первый зампредседателя правления банка Кирилл Левин заявлял, что в будущем банк не исключает возможность привлечения дополнительных объемов в капитал.

По итогам первого полугодия этого года Россельхозбанк получил чистую прибыль в 215 млн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против убытка в 10,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК РФ, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России, Россельхозбанк занимает четвертое место среди российских банков по размеру активов.