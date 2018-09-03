Офисный долгострой во Владивостоке готовы продать за сущие «копейки»

Конкурсный управляющий ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» в очередной раз выставил на продажу офисный долгострой на ул. Луцкая, 17а во Владивостоке, сообщает KONKURENT.RU

Начальная цена объекта снижена до рекордной планки — 36,9 млн руб. Величина снижения составляет 1,9 млн руб. Минимальная же цена продажи объявлена в размере 12,3 млн руб.

Недострой от ТМК в районе фуникулера начали продавать летом прошлого года. Тогда за него просили 137 млн руб. В ноябре 2017 г. цену уже снизили до 123,3 млн руб. В середине текущего лета комитет кредиторов мостостроительной компании планировал реализовать здание хотя бы за 54 млн руб. Однако ни в одном случае покупатели не нашлись.

Напомним, здание на ул. Луцкая, 17а представляет собой имущественный комплекс, в составе которого находится недострой площадью 26,9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 764 кв. м.