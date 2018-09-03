Хлеб в России подорожает из‐за роста цен на зерно

В России ожидается рост цен на хлебобулочные изделия. Хлеб, считают производители, подорожает на 10% уже в октябре. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По прогнозам зерновых компаний и производителей продукции, дороже она станет из-за изменения курса валюты. Влияние на этот процесс оказывает и снижение прогноза на урожай в этом году.

Зерно, уточнили в ассоциации «Руспродсоюз», уже повышается в стоимости. Сейчас пшеница третьего класса стоит порядка 12 рублей за килограмм. В начале августа ее продавали за 10, а в прошлом году — за девять рублей.

Дорожает и мука. Ее отгрузочная стоимость выросла с 15 до 16 рублей за килограмм с начала августа.

«С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за килограмм», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

О подорожании говорят и в Российской гильдии пекарей и кондитеров. Представители организации предполагают, что повышение цен не будет настолько высоким.

По данным пресс-службы Минсельхоза, на стоимость хлеба в 2018 и в начале следующего года окажут влияние цены на материально-технические ресурсы.

Как полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, розничные цены на хлеб будут зависеть и от запланированного роста НДС.