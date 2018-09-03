Производители спрогнозировали рост цен на хлеб 

Зерновые компании предупредили о росте цен на хлеб. По прогнозам ассоциации «Руспродсоюз», к октябрю цены увеличатся на 10 процентов, передает "Известия".
"Российское зерно дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в этом году", — отметили в ассоциации.
По информации «Руспродсоюза», на сегодняшний день пшеница третьего класса стоит около 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее стоимость была десять рублей, а год назад — девять.
"Вместе с зерном также дорожает мука. Ее отгрузочная цена увеличилась с 15 до 16 рублей за килограмм с начала августа. С середины сентября цена продолжит расти до 18 — 18,5 рублей за килограмм", — заявил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров также ожидают рост отпускных цен на продукцию. В свою очередь, в пресс-службе Минсельхоза отметили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подчеркнул, что на стоимость хлеба также повлияет запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и топливо.
Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков рассказал о росте цен на бензин. По его словам, цены на газомоторное топливо достигнут лишь до 50 процентов от стоимости дизельного топлива.