Производители спрогнозировали рост цен на хлеб

Зерновые компании предупредили о росте цен на хлеб. По прогнозам ассоциации «Руспродсоюз», к октябрю цены увеличатся на 10 процентов, передает "Известия"

"Российское зерно дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в этом году", — отметили в ассоциации.

По информации «Руспродсоюза», на сегодняшний день пшеница третьего класса стоит около 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее стоимость была десять рублей, а год назад — девять.

"Вместе с зерном также дорожает мука. Ее отгрузочная цена увеличилась с 15 до 16 рублей за килограмм с начала августа. С середины сентября цена продолжит расти до 18 — 18,5 рублей за килограмм", — заявил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также ожидают рост отпускных цен на продукцию. В свою очередь, в пресс-службе Минсельхоза отметили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подчеркнул, что на стоимость хлеба также повлияет запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и топливо.